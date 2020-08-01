ضبط أجنبي بمطار الغردقة حاول تهريب 4306 عبوات أدوية

تمكنت جمارك مطار الغردقة، اليوم الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الأدوية البشرية تقدر بـ 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.





وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و130 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة جوين أب رقم B2 9209 القادمة من مطار منسك ببيلاروسيا، اشتبه رجال قسم تفتيش الركاب فى راكب يحمل جنسية بيلاروسيا وتلاحظ كثرة سفره وتردده.





وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي بمعرفة قسم الفحص بالأشعة جرى تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.





وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .





تعافي 1402 مصابا بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



