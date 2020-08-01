بكلمات حزينة هالة صدقي تحيي ذكرى والدتها عبر "إنستجرام"

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
احيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى رحيل والدتها، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وجاءت الصورة التي اختارتها "صدقي لوالدتها، لتحي ذكراها، بالأبيض والأسود، معلقه عليها قائله: "زي النهارده فقدت احن واعظم واجمل أم في الدنيا ،خساره الام خساره لا تعوض،ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب ، وبهدي لروحها كل الحب، واي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه ،ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه الا صعوبه فراقها اللي مش قادره لغايه النهارده استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده،حقيقي فراقها كسر قلبي، الله يرحمك يا اعظم واحن أم".


يذكر أن خاضت الفنانة هالة صدقي السباق الرمضاني بمسلسل "ليه لأ" وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.


وشارك فى المسلسل أيضاً أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



أخبار تهمك

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 3 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار رعدية اليوم وغدا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

08:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»