بكلمات حزينة هالة صدقي تحيي ذكرى والدتها عبر "إنستجرام"

احيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى رحيل والدتها، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وجاءت الصورة التي اختارتها "صدقي لوالدتها، لتحي ذكراها، بالأبيض والأسود، معلقه عليها قائله: "زي النهارده فقدت احن واعظم واجمل أم في الدنيا ،خساره الام خساره لا تعوض،ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب ، وبهدي لروحها كل الحب، واي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه ،ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه الا صعوبه فراقها اللي مش قادره لغايه النهارده استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده،حقيقي فراقها كسر قلبي، الله يرحمك يا اعظم واحن أم".









يذكر أن خاضت الفنانة هالة صدقي السباق الرمضاني بمسلسل "ليه لأ" وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.









وشارك فى المسلسل أيضاً أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.











