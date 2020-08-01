نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:39 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن كلا من محمد شريف نجم هجوم الأهلي المعار إلى صفوف إنبي ومحمد محمود نجم خط وسط الأهلي رفضا مفاوضات وادي دجلة من أجل التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


واستفسر أحد مسئولي وادي دجلة عن رأي نجمي المارد الأحمر في الانضمام إلى صفوف الفريق الدجلاوي بداية الموسم المقبل على سبيل الإعارة.


وقام محمد شريف بالرد على مسئول وادي دجلة وأبلغه برغبته في العودة إلى الأهلي أو الاستمرار فيإعارته داخل صفوف الفريق البترولي نظرًا لتألقه وانسجامه ونجاحه في المنافسة على لقب هداف الدوري.


وعلى نفس الجانب، يرفض محمد محمود الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الوقت الراهن لرغبته في الحصول على فرصة لإثبات جدارته خاصة أنه لم يشارك مع الفريق سوى في بعض المباريات القليلة وذلك عقب تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي منذ انضمامه للأهلي.

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