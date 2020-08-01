الأرصاد: فرص لسقوط أمطار رعدية اليوم وغدا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية في القاهرة والوجه البحري وتصل إلى 80% أو أكثر وفى السواحل الشمالية تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. 

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على معظم أنحاء الجمهورية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، حيث بدأ من أمس وأول أمس، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 أو 37 درجة مئوية. 

وأشارت أن الطقس يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، ومازال هناك فرص سقوط أمطار رعدية اليوم وغدًا على مناطق في جنوب الصعيد.

ونفت وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن أن البلاد تمر بموجة حارة غير معتادة، مشيرة إلى أن الارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ولكن الذي يزيد من الإحساس بالحرارة هو ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثرها بمنخفض الهند الموسمي ليبدأ بعدها في الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.

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