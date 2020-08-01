تأهل أورلاندو سيتي على حساب لوس أنجلوس للدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
صعد فريق أورلاندو سيتي إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي إثر تغلبه على لوس أنجلوس إف.سي 5 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بينهما في دور الثمانية بالتعادل 1 / 1 مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز لوس أنجلوس بهدف سجله برادلي رايت فيلبس في الدقيقة 60 .

لكن جواو موتينهو خطف هدف التعادل لأورلاندو سيتي في الدقيقة 90 وانتهت المباراة بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسم من خلالها أورلاندو سيتي بطاقة التأهل.

وكان فيلادلفيا يونيون قد حجز المقعد الأول في الدور قبل النهائي بعدما تغلب على سبورتينج كانساس سيتي 3 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش).

وتختتم منافسات دور الثمانية مساء السبت بلقاء سان خوسيه إيرثكويكس مع مينيسوتا يونايتد ونيويورك سيتي مع بورتلاند تمبرز.

أخبار تهمك

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار رعدية اليوم وغدا

منذ أقل من ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 20 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

08:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»