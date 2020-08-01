ريهام حجاج تخطف "تريند" جوجل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:35 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج ، يزداد الطلب على محرك البحث الشهير جوجل على نجوم الفن والرياضة، في حال ظهورهم وإطلالاتهم المختلفة، أو بعد تصريحاتهم، حيث ينالون نصيبا من خطف الأنظار، وينالوا كثيرا من النقد بشقيه البناء والهدام الذي يأتي على شكل هجوم.

ريهام حجاج مطلوبة

وتصدرت النجمة ريهام حجاج الطلب على جوجل، بعدما انتشرت صورة لها لابنتها لأول مرة، إضافة إلى الحديث عن أعمالها وانطلاقتها المميزة التي كانت في مكوسم رمضان 2020، بعمل فني كبير مع النجمين محمود حميدة، وخالد النبوي.

مسلسل ريهام حجاج الجديد

وتستعد ريهام حجاج للمشاركة في الموسم الرمضاني الجديد 2021، بمسلسل من إخراج وإنتاج طارق العريان، بعدما حققت نجاحا في آخر أعمالها الدرامية التي أعطت لها دور البطولة لتنطلق في سماء الدراما المصرية.

استجمام ريهام حجاج

 وشاركت ريهام حجاج صورا لها وهي تقضي أجازة في الساحل، مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حققت نجاحا في مسلسلها "لما كنا صغيرين"، وقبل الاستعداد لخوض تجربة درامية جديدة.

مشاركة ريهام حجاج في رمضان 2020

وتأمل ريهام حجاج في مواصلة النجاح الذي حققته خلال رمضان 2020 بعدما انطلقت بعمل درامي جمعها بأبرز النجوم على الساحة الفنية، وعلى رأسهم خالد النبوي ومحمود حميدة، لتشاركهم دور البطولة بل وتصدرت صورها أفيش العمل.

آخر أعمال ريهام حجاج

وقدمت ريهام حجاج أداءً كبيراً في مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث أشاد النقاد بمستواها الفني خلال العمل الدرامي، الذي دخل منافسة شرسة مع العديد من الأعمال التي قدمت خلال رمضان 2020 وشهدت منافسة كبيرة بين العديد من النجوم.

أداء راقِ من ريهام حجاج

وأبدعت ريهام حجاج في العديد من المشاهد الدرامية خلال "لما كنا صغيرين"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مشاهد للنجمة، والتي قدمت فيها أداء رائعا وعلى رأس هذه المشاهد، مشهد مطالبتها لزوجها "محمود حميدة" بالطلاق بعد أن ضبطته وهو يتعاطى المخدرات، لتنل إشادة من الجميع.

ريهام حجاج نجمة فوق العادة

وتعد ريهام سعيد من إحدى الفنانات اللاتي دخلن بقوة إلى عالم الدراما المصرية وحققوا نجاحًا باهرًا، ليثبتوا أقدامهن على الساحة الدرامية، وهو ما أكدته العمال التي تعرض على النجمة وتقرأها الآن، قبل أن تشارك جمهورها به في رمضان المقبل.

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