بينهم 14 من ذوي القدرات.. تعيين 1162 شاباً في القليوبية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1162 شاباً، من بينهم 14 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 440 فرصة عمل، وإصدار 214 شهادة قياس مستوى المهارة، و520 كارنيه مزاولة الحرفة.





وفي السياق نفسه، أوضحت إيمان السيد، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة بتسجيل 30 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين بالإدارة 19002 عامل، كما قامت بصرف 14 ألف جنيه لـ7 منح لمولود جديد، و15 ألفاً لـ5 منح زواج، و4 ألاف جنيه منحتين وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ليصل إجمالي ما تم صرفه 33 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 14 عاملا.





وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 130 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.