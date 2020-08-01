بينهم 14 من ذوي القدرات.. تعيين 1162 شاباً في القليوبية

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:34 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1162 شاباً، من بينهم  14 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 440 فرصة عمل، وإصدار 214 شهادة قياس مستوى المهارة، و520 كارنيه مزاولة الحرفة. 

وفي السياق نفسه، أوضحت إيمان السيد، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة بتسجيل 30 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين بالإدارة 19002 عامل، كما قامت بصرف 14 ألف جنيه لـ7 منح لمولود جديد، و15 ألفاً لـ5 منح زواج، و4 ألاف جنيه منحتين وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ليصل إجمالي ما تم صرفه 33 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 14 عاملا.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 130 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
تعافي 1402 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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