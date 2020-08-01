القوى العاملة: الكويت تبدأ اليوم في استقبال رحلات عودة المقيمين

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا  عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه يبدأ اليوم الأول من أغسطس 2020 مطار الكويت الدولي استقبال رحلات عودة المقيمين من كافة الدول فيما عدا الدول التي تم الإعلان عن عدم استقبال مواطنيها والتي ليس من بينها مصر .

وأوضح الملحق العمالي أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت من جانبها عن عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية والعاملين لدى شركات وهمية ومن هم فوق الستين، مشيرا إلى أن المصريين الذين غادرواً الكويت خلال الفترة من 12 مارس بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت وحتى 31 يوليو 2020 ، تنوعت ما بين الحاصلين علي إجازة من جهة العمل بالدولة انتظارا للعودة مرة ثانية ، وبين عالقين ، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل ، فضلا عن ما تم إبعاده إداريا.

وأكد أن الدولة اشترطت على القادمين الحصول على شهادة PCR تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من المراكز المعتمدة المعلنة السفارة الكويتية بالقاهرة على إلا تزيد مدة الشهادة عن 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولى، فضلا عن ضرورة التسجيل على تطبيق "كويت مسافر" و"شلونك"  تطبيق التسجيل (online) لمتابعة تعليمات الرحلة .
 
القوى العاملة: صرف 61.7 مليون  جنيه مستحقات ومعاشات للمصريين بالأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات ، بلغت 3 ملايين و 869 ألفا و 941 دولار ، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

 وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه  في كافة المجالات  مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإردن، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا ، وتحويل 40 للقضاء، ومازال هناك 23 شكوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه في هذا الإطار قام بنحو 4592 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية  لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 4425 استفساراً العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب .
 

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