بكلمات مليئة بالحب.. شذى تهنئ شقيقتها بمناسبة زواجها

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حرصت الفنانة شذى، على تهنئة شقيقتها بمناسبة زواجها، وقلمت بتوجيه رسالة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت شذى مجموعة من الصور لشقيقتها وزوجها، وعلقت عليها قائله: "النهاردة فرحتي ما تتوصفش عشان اختي الصغيرة اتجوزت ومش أي جوازة اتجوزت راجل من أجدع صحابي اللي بحبهم وبحترمهم واللي قولتله مش هسيبك إلا لما تبقى قريبنا، وبجد أنا فرحانة إني شفتك يا دودو عروسة زي القمر، ربنا يباركلك انتي ومحمد يا رب، ويرزقكم الذرية الصالحة وتكوني مستقرة وسعيدة في حياتك حبيبتي بحبك، بحبك يا جوز اختي يا دكتورنا القمر".





وفي سياق آخر طرحت شذى مؤخرًا أغنية "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.