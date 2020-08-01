الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:19 ص
لحوم
لحوم
فتح الله رضوان
تواصل جمعية الأورمان، لليوم الثاني على التوالي، ذبح الأضاحي البلدية في محافظة أسوان، حيث قامت الأورمان من بعد وقت صلاة العيد أمس بالترتيب لذبح عدد (30) رأس ماشية واليوم جارى استكمال الذبح الى عصر أخر أيام التشريق.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالي قرى نجع السايح والمحاميد والمريناب والزعيرات والمويسات والغنيميه والشراونه بحرى مركز ادفو، وثانى يوم العيد سيتم التوزيع فى قرى الرغامه البلد وعزبة الواحى والرغامه شرق وعزبة على سليمان وسلوا واقليت مركز كوم امبو، وقرية والرديسيه مركز ادفو، مؤكدًا ان اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة اسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية. 

وأشار إلى أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر ادفو اول يوم العيد، وجارى استكمال الذبح ثانى يوم العيد بمجزر كوم امبو، وثالث يوم العيد سيتم فى مجزر دراو، ورابع يوم العيد بمجزر أسوان، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين. 

والجدير بالذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبًا وأن حصة محافظة أسوان من المستورد 75 الف كيلو لحوم والبلدى (30) رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة.
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)
الأورمان تواصل ذبح وتوزيع الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى بأسوان (صور)

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صلاة العيد المجزر الاضحي الأضاحى

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