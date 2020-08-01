دراسة: معدات الوقاية الشخصية لا تحمي الأطباء من الإصابة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: منار طارق

أظهرت دراسة جديدة من King's College London، أن ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء رعاية المرضى المصابين بـ"Covid-19" ليس كافيًا للتخلص تمامًا من خطر الفيروس على العاملين في الخطوط الأمامية.

ووجدت الدراسة، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرتدون القفازات والعباءات والأقنعة الواقية لا يزالون يواجهون خطر الإصابة بالفيروس التاجي 3.4 مرة مقارنةً بعامة السكان، كما أن العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأقليات لديهم خطر أكبر من الاختبار الإيجابي.

ووجدت الدراسة، أن الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتيني وغيرهم من مقدمي رعاية الأقليات كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ"Covid-19" بخلاف نظرائهم البيض.

وكتب الباحثون "تم الإبلاغ عن عرض واحد على الأقل مرتبط بعدوى سارس - CoV-2 لما يزيد قليلًا عن 20% من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية مقارنة بـ14.4% من عامة السكان؛ كان التعب وفقدان حاسة الشم أو التذوق والصوت الأجش متكررًا بشكل خاص".

واستخدم الباحثون تطبيق COVID Symptom Tracker لدراسة بيانات أكثر من 2 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من 100000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بين 24 مارس و23 أبريل.

ووجدوا أكثر من 2700 حالة لـ Covid-19 لكل 100.000 عامل في مجال الرعاية الصحية مقارنة بما يزيد قليلًا عن 240 حالة لكل 100.000 بين عامة السكان.

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