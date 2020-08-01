أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2020 بداية تعاملات شهر أغسطس

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية، اليوم السبت ثاني ايام عيد الأضحي المبارد، مع اغلاق تعاملاتها بمناسبة الاحتفال عيد الأضحي المبارك  على أن  تعاود عملها  يوم الاثنين القادم.

وقد جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى يوم السيت 1-8-2020 بجميع البنوك المصرية كالأتى:


سعر الدولار في البنك المركزي:
16.03 جنيه للبيع
 15.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر :
16.02 جنيه للبيع 
15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الأهلى  اليوناني:
16.02 جنيه للبيع 
15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية:
16.02 جنيه للبيع 
15.92 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد:
16.02 جنيه للبيع 
15.92 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
16.03 جنيه للبيع
16.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
16.04 جنيه للبيع 
15.94 للشراء.

 وعالميا، واصل الدولار انخفاضه أمس الجمعة، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في عشر سنوات إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء فيروس كورونا.

ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار وهو أقوى مستوياتها منذ مايو أيار 2018، لتسجل أفضل أداء شهري منذ سبتمبر أيلول 2010.


وتقوضت الثقة في العملة الأمريكية أكثر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

جاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بوتيرة سنوية 32.9 بالمئة في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير.

 

وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546 وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو أيار 2018.

وانخفض المؤشر 4.9 بالمئة في يوليو تموز، فيما سجل القدر الأكبر من الانخفاض في آخر عشرة أيام إذ ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء عدد من الولايات الأمريكية فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى أن التعافي الاقتصادي يخسر قوة الدفع.

 

وارتفع اليورو إلى المستوى المرتفع البالغ 1.1908 دولار قبل أن يستقر عند 1.1897 دولار، مرتفعا 0.5 بالمئة خلال الجلسة.

وجرى تداول اليورو دون 1.10 دولار في مايو أيار، لكن بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على صندوق انتعاش اقتصادي حجمه 750 مليار يورو بينما سيحصلون على الدين بشكل مشترك في دفعة كبيرة للتعاون في المنطقة، أقبل العديد من المستثمرين على شراء العملة الموحدة مجددا.

ومقابل الين، بلغ الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 104.195 ين وبلغ في أحدث تعاملات 104.36، ليخسر 3.3 بالمئة في الشهر الجاري.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3143 دولار وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر. وتراجع قليلا مقابل اليورو إلى 90.60 بنس.

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه مقابل الدولار، فيما خسرت العملة الأمريكية 0.3 بالمئة أخرى إلى 0.9057 فرنك وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2015.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض ضم «نجم بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع نجم تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ أقل من ساعتين

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

08:21 ص

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»