جوارديولا : ريال مدريد يمكنه قلب الطاولة علينا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:02 ص
جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على صعوبة مواجهة ريال مدريد في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل وأكد أنهم يستطيعون قلب الطاولة عليهم.


وقال جوارديولا في تصريحات لقنوات دازن :"خرجنا بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب وهي الفوز بهدفين مقابل هدف في السانتياجو البرنابيو".


وأضاف:"إذا لعبنا معتمدين على هذه النتيجة فسوف نواجه الكثير من الصعوبات للتأهل إلى الدور ربع النهائي".


وتابع:"لا ينبغي أن نفكر كثيرًا في النتيجة الجيدة التي لدينا، نعلم أنها ميزة لكن ريال مدريد يمكنه قلب الطاولة مثل برشلونة وبايرن ميونخ، إنهم يعرفون هذه البطولات ويعرفون كيف يلعبونها".


وعن زين الدين زيدان، قال جوارديولا:"زيدان كلاعب كان رائعاً، كنت أتمنى أن ألعب معه، من سوء الحظ أن أجده خصمًا لي في منتخب فرنسا، إنه يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية في الأوقات الجيدة والسيئة".


وأردف قائلاً:"على الرغم من أن الناس قد لا تستطيع أن تصدق ذلك لأنه من ريال مدريد، سعيد للغاية لأن الأمور تسير مع زيدان بشكل جيد".


واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"زيدان فاز بثلاث بطولات تشامبيونزليج متتاليية وانتزع لقب الدوري الإسباني مرتين من البارسا، هذا يظهر قدرته".

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