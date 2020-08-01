صرف 3.2 مليون جنيه منحا لـ3208 عامل غير منتظم بالوادي الجديد

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة  بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح أحمد حسن طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من الثلاثاء المقبل 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3208 عامل غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و 208 آلاف جنيه.
 
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وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات ، بلغت 3 ملايين و 869 ألفا و 941 دولار ، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه  في كافة المجالات  مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإردن، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا ، وتحويل 40 للقضاء، ومازال هناك 23 شكوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه في هذا الإطار قام بنحو 4592 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية  لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 4425 استفساراً العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب .
 

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