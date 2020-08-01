لطيفة تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرصت الفنانة لطيفة على تهنئة الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لطيفة في الصورة بفتسان أنيق، وشعر منسدل، معلقه عليها: "عيد أضحى سعيد".

يشار إلى أن أحدث أغانى الفنانة التونسية، أغنية "للشمس" كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي، وتبدأ الأغنية بكلمات "للشّمس من بعد الغياب طلوع واللّيل ظا يطوّلش بينا ظلامو يا حلم عايش ما عرف ممنوع لازم يجيه الصّبح وتضوى ايّامو
 

كما يذكرأنها الفنانة طرحت من قبل اغنية "رد الباب وغرب"، من كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا __ اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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