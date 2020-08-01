ريال مدريد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن توصله إلى اتفاق يقضي برحيل لاعبه داني جوميز إلى فريق ليفانتي.



ووجه ريال مدريد الشكر لجوميز، عبر الموقع الرسمي للنادي ، على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيدا بالاحترافية التي أبداها منذ أن انضم إلى أكاديمية النادي، متمنيا التوفيق للاعب في المرحلة المقبلة من مسيرته.



وكان جوميز انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في عام 2011، قبل أن يلعب للفريق الثاني بالنادي الملكي منذ عام 2017 وحتى الآن، كما أنه سبق له اللعب لفريق تينريفي الإسباني على سبيل الإعارة.



وكان ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الأول برصيد 87 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.