الدوري البلجيكي يقرر 18 بدلا من 16 فريقا في الموسمين المقبلين

أعلنت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة أن عدد الأندية المتنافسة في دوري الدرجة الأولى ببلجيكا سيكون 18 بدلا من 16 فريقا في الموسمين المقبلين.

وجاء قرار تمديد حجم المسابقة إلى 18 فريقا خلال اجتماع للرابطة اليوم وردا على الدعوى القضائية الناجحة لنادي واسلاند بيفرين الذي تم إنزاله لدوري الدرجة الثانية بعد قرار عدم استكمال الموسم الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ومنحت محكمة ديندرموند التجارية نادي واسلاند بيفرين حق المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل إضافة لغرامة مالية قدرها 5ر2 مليون يورو حال عدم إعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وكان واسلاند بيفرين في المركز السادس عشر الأخير قبل إنهاء الموسم اضطراريا بسبب أزمة وباء "كورونا".

ومن أجل تجنب إقامة المسابقة بمشاركة 17 فريقا في ظل تصعيد فريق واحد عن طريق دور فاصل بين فريقين من دوري الدرجة الثانية ، سيتم تصعيد الفريقين سويا من دوري الدرجة الثانية إلى جميع الأندية الـ16 التي كانت تتنافس بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري البلجيكي بعد أسبوع واحد وبالتحديد في الثامن من أغسطس المقبل.