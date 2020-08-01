موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في نهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم السبت مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى تشيلسي ضد آرسنال فى ديربي مدينة لندن فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.


 تشكيل نادى تشيلسي المتوقع لمواجهة أرسنال فى نهائي كأس إنجلترا:

حراسة المرمي: كبايرو.

خط الدفاع: الونسو، ازبيكويتا، روديجير، زوما.

خط الوسط: جورجينهو، كوفيتش، مونت.

خط الهجوم: ويليان، جيرو، بوليستش.

 التشكيل المتوقع لنادى أرسنال لمواجهة تشيلسي فى نهائي كأس إنجلترا:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: لويز، هولدينج، تريني، بيرلين.

خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، لوكاس توريرا.

خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، اوبامبيج.

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