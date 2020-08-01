المكسيك تقترب من ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا بالعالم
السبت 01/أغسطس/2020 - 08:25 ص
وكالات
ذكرت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في المكسيك ارتفعت لتصل إلى 46688 حالة وفاة.
وتحتل المكسيك المركز الثالث في حصيلة الوفيات جراء الفيروس بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، بعدما سجلت رقماً قياسياً بلغ 8458 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة لتتخطى عدد الوفيات في بريطانيا الذي بلغ 46119 وفاة.
ووفقاً للسلطات الصحية المكسيكية، لا يقل العدد الرسمي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في المكسيك عن 424637 حالة، وذلك مع دخول الوباء منعطفات جديدة في أمريكا اللاتينية تهدد بتعطيل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
وتحتل المكسيك المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وفقاً لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم اختبار عدد قليل نسبياً من الأشخاص هناك.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.