المكسيك تقترب من ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا بالعالم

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في المكسيك ارتفعت لتصل إلى 46688 حالة وفاة.





وتحتل المكسيك المركز الثالث في حصيلة الوفيات جراء الفيروس بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، بعدما سجلت رقماً قياسياً بلغ 8458 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة لتتخطى عدد الوفيات في بريطانيا الذي بلغ 46119 وفاة.





و وفقاً للسلطات الصحية المكسيكية، لا يقل العدد الرسمي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في المكسيك عن 424637 حالة، وذلك مع دخول الوباء منعطفات جديدة في أمريكا اللاتينية تهدد بتعطيل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.





وتحتل المكسيك المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وفقاً لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم اختبار عدد قليل نسبياً من الأشخاص هناك.