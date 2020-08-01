نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن أصبح مختلفًا مع باريس سان جيرمان، ويريد التواجد في ملعب حديقة الأمراء لمواسم مقبلة.

وتابع الموقع، أن نيمار كان يريد العودة إلى برشلونة العام الماضي، ولكن هذا الموسم أصبح شغوفًا على التواجد في باريس خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع، أن فإن عملية عودة نيمار إلى برشلونة، من الصعب إبرامها هذا الصيف، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بشدة على اقتصاد كرة القدم.

وأتم الموقع، نيمار نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس، و لا يتردد في إعلان حبه للعاصمة باريس على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار تهمك

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 15 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 11 ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ يوم

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 18 ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 17 ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»