ماثيو ماكونهي يعلن بدءه في كتابه سيرته الذاتية







ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ماكونهي، لديه الكثير من الاحداث الشيقة التي شهدتها حياته الخاصة، بخلاف مسيرته الفنية، فقبل أن يستقر على الزواج سبق له الارتباط عاطفيا بعدد مميز من نجمات هوليوود كان منهم جينفر لوبيز وساندرا بولوك.







ومن المقرر أن يطرح ماثيو السيرة الذاتية الخاصة به في كتاب بحلول يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل قبل نهاية عام 2020 الجاري.



أعلن النجم الكبير ماثيو ماكونهي، عن أنه بدأ في كتابة سيرته الذاتية التي سيتحدث خلالها عن حياته الخاصة ومسيرته الفنية التي توجت بحصده لجائزة الأوسكار.