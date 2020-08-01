هالي بيري تظهر في الإطلالة الأولى من فيلمها الجديد Bruised







ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة هي الأولى لهالي من الفيلم، ظهرت بها النجمة الحاصلة على الاوسكار بمظهر اخفى ملامحها كليا، حيث تحولت بالكامل لمقاتلة من هذا النوع من الفنون القتالية.







ومن المنتظر ان يكون العرض الأول لفيلم هالي بيري الجديد، من خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته المقبلة للعام الجاري.



تستعد النجمة هالي بيري، لخوض تجربة جديدة بتجسيد شخصية مقاتلة للفنون القتالية المتنوعة، عبر فيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان Bruised.