هالي بيري تظهر في الإطلالة الأولى من فيلمها الجديد Bruised

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد النجمة هالي بيري، لخوض تجربة جديدة بتجسيد شخصية مقاتلة للفنون القتالية المتنوعة، عبر فيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان Bruised.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة هي الأولى لهالي من الفيلم، ظهرت بها النجمة الحاصلة على الاوسكار بمظهر اخفى ملامحها كليا، حيث تحولت بالكامل لمقاتلة من هذا النوع من الفنون القتالية.


ومن المنتظر ان يكون العرض الأول لفيلم هالي بيري الجديد، من خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته المقبلة للعام الجاري.

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