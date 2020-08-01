الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع نجم تشيلسي

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد أشارت مساء أمس عن رغبة برشلونة في التعاقد مع ويليان لمدة 3 مواسم مقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأن الإدارة الفنية في برشلونة، استبعدت ويليان تمامًا من حسابات البلوجرانا.

وتابعت الصحيفة، أن سبب رفض برشلونة التعاقد مع ويليان، هو سن اللاعب البرازيلي الذي يبلغ 32 عامًا.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع ويليان على رأسهم إنتر ميامي وآرسنال، بالإضافة إلى احتمالية استمراره مع تشيلسي.

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