أريانا جراندي وليدي جاجا تتصدران قائمة المرشحين لجوائز VMA

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الفيديو الموسيقية، من قناة MTV لعام 2020، والتي تقام فعالياتها في الـ 30 من أغسطس المقبل بمدينة نيويورك.


وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كل من ليدي جاجا وأريانا جراندي حصدتا أكبر عدد من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بـ 9 ترشيحات لكل منهن.


وتشهد حفل توزيع جوائز VMA لعام 2020 اضافة مجموعة جديدة من الجوائز للمرة الأولى تشمل، تكريم أفضل عملية انتاج موسيقية خلال فترة الحجر الصحي.

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