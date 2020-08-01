اللجنة الخماسية تعطي الضوء الأخضر لانضمام صلاح للأوليمبياد













أعطت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية الضوء الأخضر للمدرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف المنتخب الأوليمبي، في أوليمبياد 2021.









وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة الخماسية، أن شوقي غريب سيسافر لإنجلترا، من أجل الاتفاق مع محمد صلاح على الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال الأوليمبياد.





وأكد شوقي غريب، أنه سيبذل قصارى جهده لإقناع اللاعب بالانضمام للمنتخب الأوليمبي.







