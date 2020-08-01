اللجنة الخماسية تعطي الضوء الأخضر لانضمام صلاح للأوليمبياد

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



أعطت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية الضوء الأخضر للمدرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف المنتخب الأوليمبي، في أوليمبياد 2021.


وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة الخماسية، أن شوقي غريب سيسافر لإنجلترا، من أجل الاتفاق مع محمد صلاح على الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال الأوليمبياد.

وأكد شوقي غريب، أنه سيبذل قصارى جهده لإقناع اللاعب بالانضمام للمنتخب الأوليمبي.


وأوضح غريب، أن اللجنة الخماسية تنتظر موقف الإتحاد الدولي من أجندة شهر أكتوبر، حيث من المقرر أن يشترك المنتخب الأوليمبي في دورة في الإمارات، تضم منتخبات الأرجنتين والبرازيل والسعودية.

أخبار تهمك

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 11 ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 18 ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ يوم

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 15 ساعة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»