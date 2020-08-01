فايلر يرفض ضم «نجم بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

فايلر يرفض ضم نجم نبيل دونجا

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، والاكتفاء بعودة أكرم توفيق، من إعارته لنادي الجونة.

من جانبه كشفت مصادر صحفية، أن المدرب السويسري فايلر يرى أن المستوى الذي قدمه أكرم توفيق مع نادي الجونة خلال فترة إعارته، يجعله يكتفي بعودته لدعم خط وسط الأهلي وعدم التعاقد مع أي لاعب آخر.

وقدم أكرم توفيق، مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، ومنتخب مصر الأولمبي، ليؤكد لاعب الوسط الشاب، أنه جديرا بالمشاركة أساسيا مع النادي الأهلي، في تشكيل فايلر خلال الفترة المقبلة.

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