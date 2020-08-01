صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي عرضوا على مسئولي الزمالك إجراء صفقة تبادلية من أجل إتمام صفقة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.





واقترح مسئولو الرجاء على الزمالك اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق المغربي ليكون ضمن صفقة أحداد لتسهيل إتمام الصفقة.





ويرفض مسئولي الرجاء المغربي الإعلان عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذي عرضهم في حين يترقب مسئولو الزمالك رأي كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في ثلاثي الرجاء المعروض عليهم.



