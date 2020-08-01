صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
 
ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي عرضوا على مسئولي الزمالك إجراء صفقة تبادلية من أجل إتمام صفقة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.

واقترح مسئولو الرجاء على الزمالك اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق المغربي ليكون ضمن صفقة أحداد لتسهيل إتمام الصفقة.

ويرفض مسئولي الرجاء المغربي الإعلان عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذي عرضهم في حين يترقب مسئولو الزمالك رأي كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في ثلاثي الرجاء المعروض عليهم.

أخبار تهمك

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 17 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ يوم

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»