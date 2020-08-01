جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


حسم اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مستقبله مع النادي من البقاء اول الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مبرور"، إن جاريث بيل قرر البقاء مع ريال مدريد لموسم جديد، حيث أنه لا يريد تخفيض راتبه الذي يعيق انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.  

وترغب بعض أندية إنجلترا في ضم لاعب ريال مدريد، الا ان راتبه العالي يعد عائق كبير في إتمام الصفقة. 

ولا يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد بصفة أساسية خلال الموسم الجاري، ويعتمد زيدان مدرب الفريق عليه كلاعب بديل. 

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم بعد غياب لموسمين متتاليين منذ عام 2017.

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