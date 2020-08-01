موعد مباراة يوفنتوس ضد أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أولمبيك ليون يوم الجمعة 7 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون :-

وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس وفريق أولمبيك ليون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق يوفنتوس واولمبيك ليون عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

ونجح فريق أولمبيك ليون في تحقيق الفوز على يوفنتوس بنتيجة هدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت في فرنسا.

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