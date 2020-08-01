نادين نسيب نجيم تعايد بالاضحى على طريقتها الخاصة

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" عايدت فيها الجمهور بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وظهرت في الصور الى جانب طفليها هافن وجوفاني، فيما علقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير .. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني".

يذكر أن نادين نسيب،نشرت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها، ظهرت فيها مع أطفالها، وعلقت قائلة"حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي".

كانت آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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