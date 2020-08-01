ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل عودته

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


أصبح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس الجاري الموعد الرسمي لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقف دام للأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول المباريات المتبقية من البطولة؛ حيث ستبدأ الجولة الـ23 يوم الرابع من أغسطس الجاري، فيما تختتم البطولة بالجولة الـ30 في 9 سبتمبر المقبل.

وستنطلق الجولة الـ23 يوم الثلاثاء بـ5 مباريات نارية، حيث سيلتقي الفتح بفريق الفيحاء، فيما سيواجه الاتحاد نظيره أبها، ثم سيلعب الرائد أمام ضمك، وسيلتقي فريق الفيصلي بالتعاون، فيما سيكون الأهلي على موعد مع فريق الحزم.

وسيشهد يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، مواجهة العدالة بنظيره الاتفاق، ثم ستختتم الجولة بلقاء كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال وغريمه التقليدي النصر.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة

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