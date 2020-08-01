قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد اعتباراً من 6 أغسطس الجاري، فترة توقف اضطرارية دامت للأكثر من ثلاث أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المثرر أن تستأنف البطولة بمباراة الأهلي أمام نظيره إنبي على ملعب القاهرة، بينما سيواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب.

وستكون الجماهير المصرية على موعد مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.

ويعتلي النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى  برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الأهلي برصيد 49 نقطة

2- المقاولون برصيد 33 نقطة

3- بيراميدز برصيد 32 نقطة

 4- الزمالك برصيد 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة

6- سموحة برصيد 25 نقطة

7- إنبي برصيد 25 نقطة

8- الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة

9- الإسماعيلي برصيد 22 نقطة

10- المصري برصيد 20 نقطة

11- الجونة برصيد 20 نقطة

12- حرس الحدود برصيد 19 نقطة

13- أسوان برصيد 18 نقطة

14- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة

15- طنطا برصيد 16 نقطة

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