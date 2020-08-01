عاجل.. ترامب: منع "تيك توك" خلال 24 ساعة

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع تطبيق "تيك توك" -الصيني- خلال الساعات المقبلة.

وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "سأمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنه سيتم منع تطبيق "تيك توك" في غضون 24 ساعة".

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث".

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.

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