الفجر الفني منوعات الفجر الفني نجاح ضخم لأغنية "100 حساب" الجديدة لأحمد سعد وشاكوش (فيديو) السبت 01/أغسطس/2020 - 06:51 ص Advertisements نجحت أغنية "100 حساب" لحسن شاكوش وأحمد سعد، في تحقيق أكثر من 1,657,422 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".علق الجمهور قائلًا: "خليك ياشاكوش مع احمد سعد وانت هتغني شعبي محترم بجد"، "شاكوش يغني بطريقة سليمة مع أحمد سعد تخليه يعدي اكتر".وأعلن "سعد" عن موعد طرح الأغنية من خلال مشاركته صورة جمعته بحسن شاكوش وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب "سعد" مشوقا جمهوره للأغنية قائلا: "انتظروا أغنية ١٠٠ حساب".وتصدر الثنائي أحمد سعد وحسن شاكوش التريند فور إعلان أحمد سعد طرح أغنيته "100 حساب". أخبار تهمك الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد» منذ حوالي 4 ساعات انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية منذ حوالي 6 ساعات في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة منذ حوالي 9 ساعات بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو) منذ يوم الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟ منذ حوالي 18 ساعة جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد منذ نصف ساعة عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية منذ حوالي 5 ساعات الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات 3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها منذ حوالي 14 ساعة ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم منذ حوالي 15 ساعة لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد منذ حوالي 11 ساعة صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء منذ أقل من نصف ساعة شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم منذ حوالي 15 ساعة نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك منذ حوالي 8 ساعات