نجاح ضخم لأغنية "100 حساب" الجديدة لأحمد سعد وشاكوش (فيديو)





نجحت أغنية "100 حساب" لحسن شاكوش وأحمد سعد، في تحقيق أكثر من 1,657,422 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".







و أعلن "سعد" عن موعد طرح الأغنية من خلال مشاركته صورة جمعته بحسن شاكوش وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



