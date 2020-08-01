حماية المستهلك: تلقينا 63 ألف شكوى خلال 6 أشهر فقط

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 63 ألف شكوى، خلال 6 أشهر فقط،

وأضاف "سمير"، في تصريحات مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجهاز لديه عدة وسائل للتسهيل على المواطن المصري في تقديم الشكوى، موضحا أن الجهاز يتلقى 1500 مكالمة استفسار ومكالمة بشأن السلع.

وشدد على أن الجهاز يعتبر هو المحامي عن المواطنين، لافتا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز".

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة".

وأضاف، أن القانون يشدد على ضرورة أن تكون هذه الخدمات عبر خطوتين وبعد تعريف المستهلك لسعر الخدمة وتكلفيتها والتأكيد بعد معرفته بالأسعار والتكلفة وأن ذلك سيتم تطبيقه خلال 15 يوما.

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