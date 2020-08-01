"صاحبة رأي" تقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأسبوع (فيديو)

حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي"، نجاحًا كبيرًا" بعد أيام قليلة من إطلاقه عبر صفحتها الشخصية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





واستطاع الكليب تحقيق تفاعلاً من الجمهور و مشاهدات عالية اقترب من 3 ملاييت مشاهدة، حيث نجح الكليب في حصد أكثر من 2,878,735 مشاهدة تحديدًا.



