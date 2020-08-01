الطيب يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية

أعرب فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تهنئته للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خروجه سالما من العملية الجراحية.





وكتب "الطيب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".



