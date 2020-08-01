الطيب يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:52 ص
أحمد الطيب والملك سلمان
أحمد الطيب والملك سلمان
الفجر
أعرب فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تهنئته للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خروجه سالما من العملية الجراحية.

وكتب "الطيب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وتابع شيخ الأزهر الشريف: "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الملك سلمان الفجر أحمد الطيب

أخبار تهمك

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 12 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 14 ساعة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 15 ساعة

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الطيب" يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

عاجل..اخبار السعودية اليوم | شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الملك سلمان يستقبل شيخ الأزهر في الرياض

الأزهر الشريف يكشف عن التسهيلات المقدمة للحجاج

الإمام الأكبر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»