الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»









عرض مسؤولو نادي الرجاء المغربي، على نظرائهم في الزمالك، إجراء صفقة تبادلية لإتمام صفقة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





صفقة الزمالك والرجاء البيضاوي التبادلية





كشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي الكرة بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، طلبوا من نظرائهم بالزمالك، اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين، تم عرضهم على الزمالك، ليكون ضمن صفقة أحداد، لتسهيل إتمام الصفقة.



