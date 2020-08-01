راتب أعلى من راتب رونالدو.. بالتفاصيل خطة إنتر ميلان الأخيرة لضم «ميسي»

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تبحث إدارة إنتر ميلان الإيطالي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تعاقد إنتر ميلان مع ميسي 

تحدثت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، أن إنتر ميلان يعتزم تقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يتخطى راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس لضمه لصفوف النيراتزوري.

وتجهز إدارة إنتر ميلان الإيطالية، عقدا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو صافي من الضرائب، أي أكبر مما يحصل عليها النجم البرتغالي في فريق "السيدة العجوز" والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة  أنه باحتساب الضرائب، فإن إنتر سوف يدفع 260 مليون يورو لميسي خلال 4 سنوات.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن ميسي سيحصل على أعلى راتب في مسيرته وكذلك أعلى راتب للاعب في فريق أوروبي، في حال إتمام صفقة الانتقال إلى النادي الإيطالي. 

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالذهاب إلى قلعة إنتر ميلان، بعد خلافاته مع إدارة برشلونة، لاسيما بعد خسارة لقب الليجا الإسبانية، لصالح ريال مدريد.

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