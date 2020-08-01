"شكرا على الغداء الرائع".. محمد زيدان برفقة أحمد عز في صورة جديدة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم منتخب مصر السابق اللاعب محمد زيدان برفقة الفنان أحمد عز، برفقة بعضهما البعض.





وعلق زيدان، عبى الصورة قائلًا: "شكرا على الغداء الرائع".





وحظيث الصورة بإعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية.





كان حمد عز، كشف مؤخرًا عن تفاصيل فيلم “كيرة والجن”، من بطولته وبطولة الفنان كريم عبد العزيز، يتكلم بجدية لأول مرة عما فعله الاحتلال الإنجليزي في مصر، وبطريقة لم نعهدها في أفلام تربينا عليها تناولت نفس الموضوع.





وأوضح أحمد عز، خلال استضافته في برنامج “الراديو بيضحك” على إذاعة الراديو 9090، أن أحداث الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية مع بعض التعديلات، مؤكدا أنه لا يؤمن بأن وجود نجمين في نفس العمل يسبب المشاكل، فهو لا يفكر بطريقة البطل الأوحد والأول، ويهتم فقط بتقديم أعمال ناجحة تصنع تاريخه.





واستبعد أحمد عز إمكانية عرض “كيرة والجن” خلال العام الجاري، حتى لو تم رفع نسبة إشغال دور العرض المسموح بها إلى 50%، مرجّحا أن يعرض هو وفيلم “العارف” العام المقبل، بالنظر إلى أن وصول ميزانية فيلم إلى 60 مليون جنيه تتطلب عرضه في موسم يغطي تكاليف إنتاجه.







