"شكرا على الغداء الرائع".. محمد زيدان برفقة أحمد عز في صورة جديدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم منتخب مصر السابق اللاعب محمد زيدان برفقة الفنان أحمد عز، برفقة بعضهما البعض.

وعلق زيدان، عبى الصورة قائلًا: "شكرا على الغداء الرائع".

وحظيث الصورة بإعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية.

كان حمد عز، كشف مؤخرًا عن تفاصيل فيلم “كيرة والجن”، من بطولته وبطولة الفنان كريم عبد العزيز، يتكلم بجدية لأول مرة عما فعله الاحتلال الإنجليزي في مصر، وبطريقة لم نعهدها في أفلام تربينا عليها تناولت نفس الموضوع.

وأوضح أحمد عز، خلال استضافته في برنامج “الراديو بيضحك” على إذاعة الراديو 9090، أن أحداث الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية مع بعض التعديلات، مؤكدا أنه لا يؤمن بأن وجود نجمين في نفس العمل يسبب المشاكل، فهو لا يفكر بطريقة البطل الأوحد والأول، ويهتم فقط بتقديم أعمال ناجحة تصنع تاريخه.

واستبعد أحمد عز إمكانية عرض “كيرة والجن” خلال العام الجاري، حتى لو تم رفع نسبة إشغال دور العرض المسموح بها إلى 50%، مرجّحا أن يعرض هو وفيلم “العارف” العام المقبل، بالنظر إلى أن وصول ميزانية فيلم إلى 60 مليون جنيه تتطلب عرضه في موسم يغطي تكاليف إنتاجه.


أخبار تهمك

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ أقل من ساعة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 8 ساعات

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ حوالي 5 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 7 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»