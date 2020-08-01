الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
 


يحاول مسئولو النادي الأهلي الحصول على خدمات جاكسون موليكا هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدير ملف التعاقد مع موليكا، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بسياسته الخاصة، وهو ما جعل البعض يقلق من ذلك.

وأشارت تقارير صحفية أن هناك تحفظات كبيرة داخل القلعة الحمراء على طريقة الخطيب في إدارته للمفاوضات مع نادي مازيمبي.

جاء ذلك بسبب البطء الشديد في اتخاذ القرارات الأمر الذي قد يعرض صفقة التعاقد مع موليكا للفشل.

ودخلت عدة أندية أوروبية وأخرى من شمال إفريقيا في صراع التعاقد مع موليكا بجانب الأهلي، ويأتي عرض الاهلي هو الأكبر بين هذه العروض، ولكن عدم سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، لإتمام التفاوض، بالإضافة إلى عدم حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق قد يؤدي إلى ضياع الصفقة.

جدير بالذكر أن الأهلي لديه 5 أجانب، ولكن تتجه النية للموافقة على أي عرض لإعارة المغربي وليد أزارو، والأنجولي جيرالدو، لإفساح المجال للتعاقد مع موليكا.

أخبار تهمك

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 7 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ حوالي 5 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»