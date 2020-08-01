الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل









يحاول مسئولو النادي الأهلي الحصول على خدمات جاكسون موليكا هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويدير ملف التعاقد مع موليكا، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بسياسته الخاصة، وهو ما جعل البعض يقلق من ذلك.





وأشارت تقارير صحفية أن هناك تحفظات كبيرة داخل القلعة الحمراء على طريقة الخطيب في إدارته للمفاوضات مع نادي مازيمبي.





جاء ذلك بسبب البطء الشديد في اتخاذ القرارات الأمر الذي قد يعرض صفقة التعاقد مع موليكا للفشل.





ودخلت عدة أندية أوروبية وأخرى من شمال إفريقيا في صراع التعاقد مع موليكا بجانب الأهلي، ويأتي عرض الاهلي هو الأكبر بين هذه العروض، ولكن عدم سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، لإتمام التفاوض، بالإضافة إلى عدم حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق قد يؤدي إلى ضياع الصفقة.



