خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن مأزق كبير يواجه ريال مدريد ويهدد حلمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم2021.




ويرتبط كيليان مبابي، صاحب ال21 عامًا، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022.



 وعلى الجانب الآخر سيبدأ ريال مدريد مفاوضات ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، حتي يصبح فريقه مضطرًا لبيعه حتى لا يخسره مجانًا في الموسم التالي.



ووفقاً لما ورد لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن برنارد أرنو، المصنف كثالث أغنى رجل في العالم، يتطلع للدخول في عالم كرة القدم من خلال شراء نادي ميلان.




وحال شراء ميلان، سيسعى للتوقيع مع مبابي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، على الرغم من أن يفضل مبابي تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

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