عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ ساعات إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.





وسافر "آل الشيخ"، إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجراء العملية الجراحية في فبراير الماضي.



