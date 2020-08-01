عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:06 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ ساعات إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وسافر "آل الشيخ"، إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجراء العملية الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، ما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحيه تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.

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