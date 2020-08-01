مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة سارة عبد القادر الشهيرة بشخصية "سوكا" في فيلم "أبو علي"، من كواليس حفل زفافها.

ونشرت صفحة عرب وود الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 وداعب الجمهور  سارة عبد القادر حيث علق البعض : "سوكا اتجوزت وإحنا لسه:"، "سوكا اهى كبرت وبقت عروسة".

"أبو علي"
أبو علي فيلم مصري من إنتاج عام 2005 بطولة النجم كريم عبد العزيز ومنى زكي، طلعت زكريا، خالد الصاوي، سيناريو بلال فضل واخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل بإحدى المتنزهات الملاهي ومن حين لآخر يساعد بعض الخارجين عن القانون بتمرير سياراتهم الجديدة وتهريبها للداخل مع تقاضي بعض المال ويرفض المشاركة معهم والتعاون بالعمل معهم في مجال المخدرات.

وفي يوم من الأيام تتشاجر أخته مع زوجها لخيانته ولحضوره مع عشيقته في منزل الزوجية بل انه يضربها فعادت بأولادها إلي منزل العائلة حين كان اخوها حسن أو أبو علي نائما واستيقظ علي صوتها فقرر أن يثأر لأخته ويذهب إليه بمكان عمله ويضربه فقبض عليه وبحيلة ذكية مثل أمام عميد الشرطة انه قد ضرب من طرف ضابط المباحث فعاونه العميد على الخروج واعطاه كارت ليتصل به في أي مشكلة لتتوالي بعد ذلك أحداث الفيلم.



مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها
مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها
مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها
مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها
مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها
مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها

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