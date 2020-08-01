مفاجأة.. تداول صور لـ"سوكا" في حفل زفافها

أبو علي فيلم مصري من إنتاج عام 2005 بطولة النجم كريم عبد العزيز ومنى زكي، طلعت زكريا، خالد الصاوي، سيناريو بلال فضل واخراج أحمد نادر جلال.



تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل بإحدى المتنزهات الملاهي ومن حين لآخر يساعد بعض الخارجين عن القانون بتمرير سياراتهم الجديدة وتهريبها للداخل مع تقاضي بعض المال ويرفض المشاركة معهم والتعاون بالعمل معهم في مجال المخدرات.





وفي يوم من الأيام تتشاجر أخته مع زوجها لخيانته ولحضوره مع عشيقته في منزل الزوجية بل انه يضربها فعادت بأولادها إلي منزل العائلة حين كان اخوها حسن أو أبو علي نائما واستيقظ علي صوتها فقرر أن يثأر لأخته ويذهب إليه بمكان عمله ويضربه فقبض عليه وبحيلة ذكية مثل أمام عميد الشرطة انه قد ضرب من طرف ضابط المباحث فعاونه العميد على الخروج واعطاه كارت ليتصل به في أي مشكلة لتتوالي بعد ذلك أحداث الفيلم.



