"صراع العروش" في المركز الأول.. الإعلان عن أفضل مسلسلات القرن الحادي والعشرين

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
نشرت مجلة Digital Spy نتائج تصويت أجرته لمعرفة رأي الجمهور حول أفضل المسلسلات التي أنتجت في القرن الحادي والعشرين.

وتبعا لنتائج التصويت الذي أجرته المجلة احتل مسلسل Game of Thrones "صراع العروش" المرتبة الأولى كأفضل مسلسل في القرن الحالي وفقا لآراء المصوتين، وتلاه في الترتيب مسلسل Stranger Things الشهير أيضا، وثالثا حل مسلسل Doctor Who.

كما شملت قائمة أفضل 10 مسلسلات في القرن الحالي وفقا للتصويت، مسلسل "شارلوك"، ومسلسل Breaking Bad، ومسلسل Killing Eve، ومسلسل Gavin & Stacy، Line of Duty، ومسلسل "تشرنوبل".

وفي مايو 2019 كانت بعض الإحصائيات فد بينت أن الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones الفائز في المرتبة الأولى في التصويت حققت عددا كبيرا جدا من المشاهدات وصل إلى 19.3 مليون مشاهدة.

وبعدها حقق هذا المسلسل رقما قياسيا آخر حيث تلقى 32 ترشيحا لجائزة "إيمي" الفنية الشهيرة، وحصل ممثلوه على عشرات الترشيحات الفنية أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي السابق بعدد الترشيحات كان من نصيب مسلسل "شرطة نيويورك"، والذي حصل عام 1994 على 27 ترشيحا.


أخبار تهمك

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 8 ساعات

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 11 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ أقل من ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»