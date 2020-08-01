رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
وجه صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الاهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير الأحمر، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى، وذلك بفرمان موجه من المدير الفني السويسري رينيه فايلر.



وقد أصدر فايلر قرارًا بعودة اللاعب، إلى المران الجماعية للفريق مرة أخرى، وذلك بعد فترة غياب طويلة، إلا أنه لم يشارك حتي الآن في أي مباراة ودية للفريق، وذلك بحجة عدم الجاهزية البدنية.




وكتب صالح جمعة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":" سأفعل ما في وسعي لإسعاد جمهور الأهلي العظيم، والذي يدعمني كل الدعم خصوصاً في الفترة الأخيرة".



وأضاف:" أشعر بالخجل، بسبب تقصيري في حق النادي و الجماهير، وأمل أن أسعد الجماهير في الفترة المقبلة".

أخبار تهمك

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 11 ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من زوج المطربة دنيا بطمة على حكم سجنها

منذ 36 دقيقة

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 6 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 6 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

02:06 ص

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»