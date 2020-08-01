مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي













تُختتم غداً السبت والأحد، مباريات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2019/2020.





وتم حسم كل شئ تقريباً في البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة، حيث حسم يوفنتوس اللقب، وتأهل رفقة أندية إنتر ميلان وأتالانتا ولاتسيو لبطولة دوري أبطال أوروبا.





كما حسم ناديي روما وميلان مقعديهما في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد أن ضمنا تواجدهما في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

يظل فقط أمران متبقيات للحسم في الجولة الأخيرة، وهو ترتيب الثلاثي المتواجد خلف يوفنتوس، حيث يتساوي إنتر وأتالانتا في المركزين الثاني والثالث برصيد 79 نقطة، ويتفوق الأول بفارق الأهداف، وربما تشهد مواجهتما معاً، فض الشراكة حول هذا المركز.





بينما يتواجد لاتسيو في المركز الرابع برصيد 78 نقطة، وقد يستغل مباراة إنتر وأتالانتا لأقتناص المركز الثالث، أو الثاني في حال تعادلهما معاً.

أما الأمر الثاني، فهو الفريق الثالث الذي سيرافق بريشيا وسبال لدوري الدرجة الثانية، حيث يدور الصراع بين ليتشي الثامن عشر برصيد 35 نقطة، وجنوى السابع عشر برصيد 36 نقطة.





وإليكم مباريات الجولة 38 والأخيرة، والتي ستقام على يومين، مع الوضع في الاعتبار أن المواجهات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا.









مباريات السبت 1 أغسطس

1- بريشيا × سامبدوريا





2- أتالانتا × إنتر ميلان





3- يوفنتوس × روما.





4- ميلان × كالياري.





5- نابولي × لاتسيو.









مباريات الأحد 2 أغسطس





1- سبال × فيورنتينا.





2- بولونيا × تورينو





3- جنوى × هيلاس فيرونا





4- ليتشي × بارما





5- ساسولو × أودينيزي.



