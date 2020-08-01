بيونسيه تحارب العنصرية بألبومها الجديد "بلاك إذ كينج"

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
قالت المغنية الأنريكية بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "بلاك إذ كينج" إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود".

وتم طرح الألبوم أمس الجمعة عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.

ووصفت مجلة فاريتي العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.

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