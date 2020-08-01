في مقدمتهم ميلان.. فرق لم تخسر بعد الكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
يُسدل الستار الأحد المقبل، على المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي، بعد أن حسم يوفنتوس البطولة رسمياً لصالحه، منذ عدة أيام.


وسيصبح الدوري الإيطالي، آخر البطولات الخمس الكبرى هذا الموسم، والتي انتهت بعد أزمة كورونا، بعد انتهاء الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني، وإلغاء الدوري الفرنسي.


وظهرت عدة أندية بمستوى رائع بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث حافظت على سجلها خالي من الهزائم في بطولات الدوري.


وعلى صعيد بطولة الدوري الإيطالي، حافظ ميلان على سجله خالياً من الخسائر، بالتعادل في مباراتين والفوز في 9 مباريات.

الأمر ذاته تكرر مع أتالانتا، ولكن بالتعادل في 3 مباريات والفوز في 8.

وضمن الدوري الإسباني، تألق ريال مدريد بعد الكورونا، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، وتمكن بفضل هذا من حسم لقب الليجا.

وتكرر الأمر مع الجار أتليتيكو مدريد، الذي فاز في 7 مباريات وتعادل في 4.



وفي الدوري الألماني، كان النادي البافاري هو الفريق الوحيد الذي لم يهدر أي نقطة بعد الكورونا، حيث فاز في 9 مباريات في البوندسليجا من أصل 9 لقاءات متاحة.


وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خالياً من الهزائم بعد كارثة كورونا في الدوري الإنجليزي، حيث خاض 9 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 3 مباريات.

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