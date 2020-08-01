عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز، الموافقة المبدئية علي رحيل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق لنادي الزمالك، وذلك بعد إصرار اللاعب على الانتقال للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.













وأوضحت بعض التقارير الصحفية إلى أن دونحا قد أبلغ زملائه في الزمالك على موافقه ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد، وأن المتبقي هو الاتفاق على المقابل المادي بين الفريقين.





ووقع دونجا خلال الأيام الماضية على عقود انضمامه للزمالك ، قبل أن تبدا مرحلة التفاوض بين إدارة الناديين.







